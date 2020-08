Silvio Berlusconi e Flavio Briatore insieme in Costa Smeralda VIDEO

Silvio Berlusconi e Flavio Briatore girano un video insieme in Costa Smeralda.

Flavio Briatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un breve video in occasione di una sua visita a Silvio Berlusconi.

“Grande giornata oggi sono venuto a trovare il mio amico presidente”, ha detto l’ex team manager in Formula 1.

E ancora: “Gli voglio tanto bene e lo trovo in forma”.

La parola poi passa al leader di Forza Italia: “Grazie di cuore, auguri”.

Forza Italia e la nota sul Recovery Fund

Forza Italia è a fianco delle imprese, del lavoro dipendente e autonomo, delle libere professioni, del commercio, dell’artigianato.

Abbandonati a sé stessi da un governo che non ha ancora saputo presentare un progetto credibile né per affrontare l’emergenza, né tanto meno per la ripresa.

L’aiuto dell’Europa è indispensabile per ripartire, ma non ci si può limitare ad attenderlo nella speranza di utilizzare le risorse del Recovery Fund in modo assistenziale o peggio ancora clientelare.

Per questo Forza Italia ribadisce la necessità di superare questo governo e di costruire un’alternativa.

La nostra collocazione è saldamente nel centro-destra, nel quale la nostra presenza è determinante per vincere e per governare, con un ruolo ben distinto da quello dei nostri alleati, con i quali condividiamo un buon programma per far ripartire l’Italia.

Il centro-destra è la maggioranza naturale degli italiani: lo confermeranno le prossime elezioni regionali e amministrative.

Forza Italia è al lavoro con questo obbiettivo, con il massimo impegno da parte di tutti. Abbiamo già selezionato molti candidati qualificati in tutte le regioni e i comuni al voto.

Candidati che daranno un apporto di concretezza, di competenza, di esperienza maturata anche al di fuori della politica, nel lavoro, nell’impresa, nella cultura, nel volontariato.

Siamo certi che ancora una volta gli Italiani sapranno cogliere la qualità dei contenuti e l’importanza dei valori, liberali, cristiani, europeisti, garantisti dei quali solo noi siamo portatori. (Fonti: Ansa, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).