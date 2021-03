Simona Malpezzi nuovo capogruppo del Pd al Senato: “Donne e giovani saranno priorità del mio incarico” VIDEO

L’assemblea dei senatori Pd ha eletto all’unanimità Simona Malpezzi come nuovo capogruppo dem al Senato.

“Darò forma e sostanza ad una leadership femminile” promette la Malpezzi. Perché “è proprio con le parole, il sapere e la capacità di cura di una donna che interpreterò questo ruolo – spiega – senza lasciare nessuna indietro”. L’attuale sottosegretaria ai Rapporti con il parlamento lascerà questo incarico per succedere ad Andrea Marcucci.

Le dichiarazioni di Simona Malpezzi

“In questo anno e mezzo – ha spiegato parlando della sua esperienza da sottosegretaria ai Rapporti con il parlamento – ci sono stati snodi politici e personali che mi hanno reso chiara la fatica di essere donna in un posto apicale, la fatica nell’affermare l’autorevolezza e la forza del ruolo. Tutte cose che un uomo non deve fare, perché per un uomo è scontato. Io non vengo dal mondo del femminismo anche se godo certamente dei suoi frutti, però, come racconta bene Isabel Allende nel suo ultimo libro che mi è capitato tra le mani in questi giorni, il femminismo è prima di tutto una tensione emotiva, è quella cosa che a un certo punto ti fa capire che ti spetta lo stesso spazio del maschio che è seduto accanto a te, nel privato come nel pubblico”, ha aggiunto Malpezzi.

“È la capacità di costruire relazioni autentiche con le altre donne, e di trarre forza dalla loro forza, perché nessuna rimanga indietro. Ho sperimentato sulla mia pelle la forza di questi legami, la capacità che hanno di darti uno sguardo nuovo. E con questo sguardo nuovo che io oggi arrivo qui”, ha dichiarato la neo presidente. (fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)