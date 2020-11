“Siamo diventati eroi stando sul divano”, questo il messaggio dello spot del governo tedesco contro il Covid.

Spot contro il Covid in cui un anziano signore, seduto su un divano, parla intervistato in un finto documentario ambientato in un futuro non ben precisato.

L’anziano ricorda i difficili tempi dell’inverno del 2020: “Abbiamo raccolto il coraggio e abbiamo fatto quello che ci veniva richiesto: assolutamente niente! Siamo diventati eroi così”. Spot quindi rilanciato su Twitter da Steffen Seibert, portavoce del governo federale e capo dell’Ufficio stampa federale.

La pandemia in Germania

“I numeri (del Covid-19) si stanno stabilizzando. Ma troppo lentamente”. Al direttivo della Cdu, Angela Merkel ha espresso tutta la personale preoccupazione per gli sviluppi della pandemia in Germania. Ci sarà il punto sugli effetti del semi-lockdown partito il 2 novembre sul territorio federale. Stando alla Dpa, che cita un partecipante alla riunione, la cancelliera vuole imporre un divieto di contatto più stringente.

“I cittadini tedeschi dovrebbero prepararsi per altri 4-5 mesi di misure severe per fermare l’aumento delle infezioni da coronavirus e non dovrebbero aspettarsi che le attuali regole vengano allentate rapidamente”. Lo ha detto al settimanale Bild am Sonntag il ministro tedesco dell’Economia, Peter Altmaier.

“Non siamo ancora fuori pericolo – ha detto Altmaier, riferendosi ai numeri dell’epidemia -. Non possiamo permetterci una chiusura a yo-yo con l’economia che si apre e si chiude in continuazione”. (Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev).