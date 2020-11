Stefano D’Orazio, i fan cantano le canzone dei Pooh al funerale VIDEO

Funerale Stefano D’Orazio, i fan cantano le canzoni dei Pooh fuori dalla chiesa a Piazza del Popolo.

Fan con cartelli e dediche si sono radunati all’esterno della chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, in occasione del funerale di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh morto di Covid venerdì 6 novembre per poi cantare i successi della band. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)