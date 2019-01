Terremoto Sicilia, a Catania le operazioni dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza VIDEO

CATANIA – Terremoto Sicilia, le immagini delle operazioni dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.

Le immagini delle operazioni di messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria delle Grazie in provincia di Catania. Sono 1.671 gli interventi effettuati sino ad oggi dal terremoto del 26 dicembre. Al lavoro per le verifiche sugli edifici, assistenza alla popolazione e recupero beni. Courtesy Vigili del Fuoco.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev