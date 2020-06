ROMA – La telecamera interna di una Tesla registra il momento in cui l’auto sterza all’improvviso per evitare di colpire un animale apparso in mezzo alla strada nella notte.

A pubblicarlo è stato lo stesso proprietario dell’auto elettrica, spiegando che il maiale è sbucato fuori all’ultimo minuto.

Ad evitare la collisione è stato l’Autopilot che molto efficacemente ha evitato lo schianto.

Il filmato è arrivato anche all’attenzione di Elon Musk, il magnate proprietario di Tesla, che ha commentato così su tweet: “Ciò che sembra veloce agli umani è lento per un computer. Queste auto hanno capacità sovrumane”.

Tesla Model 3 emette più CO2 di una Mercedes turbodiesel

Siamo sicuri che le Tesla elettriche inquinino poco?

Uno studio di dicembre rivela che una Model 3 ha un effetto negativo sull’ambiente in termini di emissioni di CO2.

Impatto che è superiore di una vettura turbodiesel di analoghe dimensioni.

A rivelarlo è il magazine francese AutoPlus che ha ripreso, aggiornandolo, uno studio che era stato diffuso qualche mese prima dall’ente indipendente di ricerca tedesco Ifo.

Scrive il magazine francese: “E’ innegabile che un’auto elettrica non inquini durante il suo uso e sicuramente non lo fa con il motore, anche se freni e pneumatici rilasciano polveri e residui nell’aria”.

Per calcolare l’inquinamento totale del veicolo è però necessario misurare anche la fonte che alimenta le batterie e che fornisce l’energia al motore.

Una Tesla Model 3 produce secondo Ifo più di Co2 di una merceds C220d.

A questo valore va aggiunto una emissione addizionale compresa fra 73 e 98 g/km, legata alla produzione e allo smaltimento delle batterie (fonte; Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).