ROMA – Alexander Jakhnagiev dell’Agenzia Vista intervista Danilo Toninelli, l’ex ministro delle Infrastrutture del Movimento 5 Stelle.

Toninelli parla di Recovery Fund, di coronavirus e della gestione delle concessioni autostradali.

Lui che è lombardo, ad un certo punto lancia l’affondo.

Parlando di morti da coronavirus spiega: “La Lombardia è una delle peggiori Regioni in assoluto, i numeri dicono che ci sono falle enormi. Hanno destinato i denari pubblici alla sanità privata”.

Nei giorni scorsi era stato Azione, il partito fondato da Carlo Calenda, a lanciare l’affondo: “E’ il far west della Lombardia. E’ la sanità gestita da Regione Lombardia che non ha saputo dominare la pandemia, che non ha saputo dare indicazioni precise a cittadini e aziende e che, ancora più grave, non sembra voler cambiare rotta”.

A dirlo in una nota sono Mariasole Mascia e Giancarlo Pignone, coordinatori regionali di Azione, che proseguono:

“Il sistema sanitario della Lombardia ha mostrato tutte le sue fragilità nei momenti di crisi, abbiamo imparato che sistemi di sanità pubblica più vicini al territorio funzionano meglio rispetto a quello dei grandi ospedali convenzionati”.

Mascia e Pignone denunciano che “l’assessore Giulio Gallera tra un comunicato stampa e un’uscita televisiva ha deciso di non puntare sui tamponi come strategia per arrestare i contagi: nonostante fosse la Regione più colpita, la Lombardia ha effettuato appena 172 tamponi per 10mila abitanti contro i 334 del Veneto che ha saputo verificare e gestire Covid-19 e gli eventuali focolai” (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).