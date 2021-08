Esplosione Torino: il VIDEO del salvataggio della madre del bimbo morto nel crollo della palazzina

Torino, crolla per un’esplosione una palazzina in strada Bramafame 42 alla periferia della città, non troppo lontano dallo stadio della Juventus. E’ accaduto verso le 9 di oggi martedì 24 agosto. Un video pubblicato dall’Agenzia Vista mostra il momento del salvataggio di una donna rimasta coinvolta nel crollo. Per essere sollevata, la donna è stata legata ad una barella: ha infatti riportato traumi e lesioni la cui gravità è ancora da verificare.

Torino, crolla palazzina: morto bambino di 4 anni

Il bilancio è di quattro persone estratte vive (l’ultima dopo due ore dal crollo) a di un bambino di 4 anni trovato senza vita. Sua madre è rimasta ferita nel crollo ed è riuscita a dare l’allarme. Per suo figlio non c’è stato invece niente da fare.

Quattro adulti feriti nel crollo

Tre persone sono state ricoverate al Cto di Torino per le ferite riportate. Si tratta di un uomo di 22 anni, che è stato intubato ed è in prognosi riservata con il corpo ustionato al 50% (ustioni di secondo e terzo grado). Una donna di 34 anni, cosciente, che ha riportato traumi e contusioni la cui gravità è ancora da verificare. Infine un uomo rimasto oltre due sotto le macerie. Una quarta persona ha invece subito solo ferite lievi e non è stata ricoverata.

Per scavare tra le macerie sono intervenute squadre usar (“urban search and rescue”) e unità cinofile. A seguire il video dell’Video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev che mostra il salvataggio della mamma del bimbo deceduto.