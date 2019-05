TORINO – Scoperto laboratorio della cocaina in un appartamento di Torino. La Squadra mobile ha arrestato 3 persone e ha sequestrato 400 gr di sostanza stupefacente sotto forma di ostie di crack, ovuli, frammenti confezionati pronti per essere immessi sul mercato e oltre 10mila euro in contanti.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev