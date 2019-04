ROMA – “State a fa’ leva sulla rabbia della gente per racimolare voti. Sta cosa di anda’ sempre contro le minoranze a me nun me sta bene”.

Sono le parole di Simone, un ragazzo di 15 anni, che ha risposto a un militante di Casapound a Torre Maura, il quartiere romano in cui si è scatenata la protesta dopo l’arrivo di 70 rom in un residence.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev