ROMA – Francesco Totti al centro delle dirette degli ex calciatori su Instagram. Dopo quelle con Luca Toni, Vincent Candela e Alberto Aquilani, ecco quella con Bobo Vieri.

Mentre in quella con Toni l’ex capitano della Roma aveva affrontato temi seri, come l’addio ai giallorossi, nella chiacchierata con il suo ex compagno di Nazionale ha soprattutto scherzato.

Infatti Totti ha parlato sia della Roma che di Ilary ma in chiave scherzosa. Le sue prime battute sono state sulla sua squadra del cuore.