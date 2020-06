TRIESTE – Disagi per chi viaggia in treno sulla linea ferroviaria fra Bivio d’Aurisina (Trieste) e Trieste Centrale. Continuano infatti i lavori di messa in sicurezza nel tratto in cui lunedì 22 giugno il primo carrello di un treno regionale proveniente da Udine è uscito dai binari a causa di una frana.

Sul convoglio viaggiavano 22 passeggeri. I lavori per la sua rimozione sono proseguiti nel corso della notte. Il treno è stato trasportato verso le 5:40 di martedì 23 giugno in officina a Trieste per essere riparato.

Al momento, spiega Rete Ferroviaria Italiana, personale di Rfi e di una ditta specializzata in lavori in quota stanno svolgendo verifiche sulla linea per mettere in sicurezza la parete rocciosa che la costeggia.

Non risultano invece danni all’infrastruttura.

Treno fermo per frana, gli effetti sulla circolazione tra Trieste, Udine e Venezia

Le due diramazioni (Trieste-Venezia e Trieste-Udine) sono interrotte per l’intera giornata di oggi nel tratto Monfalcone-Trieste.

La circolazione potrebbe riprendere mercoledì 24 giugno, ma ulteriori aggiornamenti sono previsti nella giornata di martedì.

Sul posto lunedì sono arrivati i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste che hanno collaborato alle operazioni di trasbordo dei passeggeri fino a sera e hanno svolto i rilievi sul luogo dell’incidente. (Fonti: Agi, Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)