Tromba d’aria a Falerna: il VIDEO dei tavolini e delle sedie del bar scaraventati dal vento

Tromba d’aria in provincia di Catanzaro giovedì 26 agosto: in particolare a Falerna il vento ha causato molti danni. In un video che gira sui social si vedono tavolini e sedie di un bar scaraventate via dalle folate.

Un forte nubifragio, con venti forti, si è abbattuto il 26 agosto sulla città di Lamezia Terme e lungo la costa tirrenica della provincia di Catanzaro. Provocando danni e disagi a residenti e villeggianti dei comuni costieri che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Intensi temporali, come da previsioni meteo, si sono abbattuti anche anche sul capoluogo, nella zona della Presila e nel Crotonese.

La tromba d’aria a Falerna provoca danni

In particolare, a Falerna il forte vento ha divelto gazebi e tensostrutture situate sul lungomare che ospitano chioschi, bar ed il caratteristico mercatino locale ed etnico. Numerosi danni anche alle vetrate dei locali della movida e ai negozi a causa delle raffiche che hanno sollevato e scaraventato tavolini e sedie posizionati al di fuori delle strutture.

Alcune auto in sosta, inoltre, sono state danneggiate da materiale che è stato letteralmente trasportato dal vento. Disagi anche alla circolazione veicolare dovuti ad allagamenti delle strade e dei sottopassi. I vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme stanno effettuando tutte le verifiche del caso.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev