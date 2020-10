Donald Trump e la First Lady Melania sono entrambi postivi al coronavirus. Il tweet del presidente: ” Iniziamo subito la quarantena. INSIEME ce la faremo!”

Trump e Melania postivi al Covid-19. Ad annunciarlo lo stesso presidente Trump con un post su Twitter.

“La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!”.

Trump e Melania positivi al Covid-19. Ad aver contagiato il presidente e la moglie è stata la collaboratrice di Trump Hope Hicks. I tre hanno viaggiato insieme sull’Air Force One.

La Hicks ha acompagnato i due prima a Cleveland e poi a Duluth in Minnesota dove Trump ha tenuto un comizio.

“Hope Hicks aveva i sintomi ed era altamente contaggiosa”

La collaboratrice e consigliera di Donald Trump, Hope Hicks, risultata positiva al Covid e che ha fatto scattare i test anche per il presidente e la first lady “era piena” di coronavirus quando ha viaggiato in elicottero e sull’Air Force One questa settimana col capo della Casa Bianca.

A dirlo alla Cnn è l’analista medico, Jonathan Reiner. Secondo Reiner, Trump e il suo staff sono stati a stretto contatto in un momento in cui quelli che tra loro sono risultati positivi erano potenzialmente “molto contagiosi”.

Nel video che segue, l’abbraccio tra Donald Trump e Melania al termine del faccia a faccia tra il presidente e il candidato democratico Joe Biden (fonte: Ansa, Agi, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).