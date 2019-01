UDINE – Un senzatetto di 80 anni è stato costretto a coprirsi dal freddo con dei teli di plastica perchè le sue coperte sono state buttate via. E’ successo a Udine ad un clochard che ormai vive sulle strade da 20 anni. L’uomo non era mai stato vittima di nessun tipo di comportamento analogo prima d’ora ma negli ultimi mesi gli hanno buttato via le coperte numerose volte. Il colpevole di questa cattiveria non è stato ancora identificato.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev