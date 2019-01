NEW YORK – Ondata di gelo negli Stati Uniti, la temperatura è talmente bassa che l’acqua si ghiaccia a contatto con l’aria gelida. Da quando è calato il gelo è esploso il boom dei video, postati sui social, di persone che fanno esperimenti lanciando l’acqua in aria e facendola ghiacciare. Il gelo ha colpito il Midwest degli Stati Uniti e la costa orientale portando le temperature a livelli polari, fino a -40 in città come Chicago e Minneapolis dove l’ordine delle autorità è di restare a casa.

Nel Midwest le autorità invitano a non uscire, se non per necessità, ma per il rischio di congelamenti nel giro di dieci minuti. Il freddo ha già causato almeno dieci vittime. A New York e Washington la colonnina del mercurio in mattinata segna i 14 gradi sotto lo zero. Ad aumentare la percezione del freddo i venti e le correnti del vortice polare. Tantissimi i disagi per i trasporti e negli aeroporti, oltre 2 mila voli cancellati.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev