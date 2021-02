Blitz dice

Italia smart, fast e digitale..? Per un cantiere tlc (per aprirlo) ci vogliono in media 250 giorni solo per le autorizzazioni (calcolo Sole 24 Ore). Otto mesi se nessuno fa obiezioni, solo per le carte. Nel 2020 cinquanta persone l’ora hanno perso posto di lavoro. Che c’entra? C’entra: sono numeri strettamente imparentati.