SANREMO – Valeria Marini era tra gli ospiti del Festival di Sanremo in onda su Rai uno ieri 5 febbraio. Alla domanda: “Ti è piaciuto il monologo di Bisio sui migranti?”, la showgirl ha risposto che non era lì in quel preciso momento, ma che le era piaciuto molto il commento del presentatore. Si suppone quindi che abbia visto Bisio in televisione o sul telefonino.

Valeria Marini ha preso il posto di Alba Parietti a Sanremo, e si è seduta sulla poltroncina che da 27 anni era stato il posto d’onore della Parietti. Con un lungo messaggio pubblicato sui social, Alba ha commentato, rimpiangendo il posto e lanciando un commento ironico: “Di Sanremo mi mancherà tutto. Mi mancherà il mio posto oramai mio”, e ha poi lanciato una frecciatina ironica alla Marini dicendo: “Mai alzarsi e lasciare libera la poltrona”.

Anche se c’è da dire che la Marini non è decisamente nuova al Festival di Sanremo e che non avrebbe avuto bisogno del posto della Parietti per partecipare all’evento musicale. Ricordiamo che ne fu anche conduttrice alla quarantasettesima edizione, accompagnata da Piero Chiambretti e Mike Bongiorno.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.