ROMA – Come succede da un po’ di anni a questa parte, Vasco Rossi trascorre le sue vacanze in Puglia. Il cantante alle prese in questo periodo con il suo “Vasco non stop summer tour” ama raccontare sul web i momenti fuori dal palco. E così eccolo a Castellaneta Marina in provincia di Taranto: Rossi cammina lungo la pineta e la macchia mediterranea ed arriva in spiaggia dove viene accolto da fan che lo abbracciano e che gli chiedono gli autografi e gli immancabili selfie.

Su Instagram, il cantante scrive: “Allena..menti di terra e di mare con inevitabile finale di festanti bagnanti selfanti urlanti e autografanti”.

Fonte: Instagram, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev