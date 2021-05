Via Bonfadini 38 a Milano, campo rom smantellato con le ruspe dopo 30 arresti per traffico illecito di rifiuti (Foto da video)

Via Bonfadini 38 a Milano: il campo rom viene smantellato con le ruspe. Tutto è successo nel giorno in cui ci sono stati 30 arresti per traffico illecito di rifiuti e altri reati. Tra cui estorsione e associazione a delinquere per spaccio.

“Da oggi il campo nomadi di via Bonfadini-Zama è sotto sequestro ed è iniziata la demolizione dei manufatti abusivi presenti. Sono certo che i provvedimenti cautelari eseguiti questa mattina contribuiranno a riportare serenità e legalità tra gli abitanti del quartiere, da tempo vessati e stanchi di questa situazione”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, su Facebook, commenta l’operazione ‘rifiuti preziosi’ condotta dalla polizia locale.

Sala e l’inchiesta sul traffico di rifiuti al campo rom di via Bonfadini

“Quest’area era la base di un ingente e pericoloso traffico illecito di rifiuti. A scoprirlo è stato il nucleo problemi del territorio della polizia locale che, a giugno 2020, ha avviato una scrupolosa indagine. Il monitoraggio del degrado e del pericolo ambientale registrati attorno al campo ha permesso agli agenti di ricostruire il percorso illegale dei rifiuti”.

E conclude: “Ringrazio la polizia locale, la direzione distrettuale antimafia e la polizia di stato per l’indagine, il coordinamento e il supporto fornito in questa delicata operazione a tutela dell’ambiente e della salute dei nostri concittadini”.