Viadotto crollato sull’A6 tra Savona e Altare: gli automobilisti increduli VIDEO

SAVONA – A causa di una frana, provocata dalle forti piogge, è crollato un tratto di viadotto lungo la Torino-Savona, l’autostrada A6. La frana è scesa per diverse decine di metri e ha travolto i piloni del viadotto su cui si trova la carreggiata che porta in direzione di Torino, fermandosi lungo i piloni del viadotto che va in direzione opposta.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.