MILANO – Vieri e Toni, due bomber che messi insieme hanno segnato quasi 600 gol in carriera, sono stati protagonisti di una diretta social scoppiettante.

I due attaccanti hanno parlato di svariati argomenti ma si sono soffermati sul capitolo Nazionale.

“Eravamo ‘storti’, ci mangiavamo qualche gol ma ne segnavamo anche molti.

Una volta non potevi arrivare in Nazionale se non avevi segnato almeno venti gol (e le partite in stagione erano decisamente di meno…).

Adesso se togliamo Ciro Immobile, che sta facendo un grandissimo campionato, non troviamo un attaccante italiano che abbia segnato più di quindici gol.

Questo è un bel problema per il ct della Nazionale Italiana di Calcio Roberto Mancini.

Prima la Nazionale aveva i migliori attaccanti del mondo.

Era veramente difficile guadagnarsi una convocazione come attaccante della Nazionale Italiana di Calcio.

Adesso segnano soprattutto gli stranieri, è da tanto che non vengono fuori attaccanti italiani come una volta…”.