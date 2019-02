VASTO – “Dalle mail ricevute da Hillary Clinton risulta che Gheddafi voleva cacciare la Francia per questo l’hanno bombardato. Un Governo serio controllerebbe se questo è vero.”

Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni in Abruzzo per sostenere la campagna per le regionali del candidato presidente del centrodestra Marco Marsilio.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev