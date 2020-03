Zaia: “Coronavirus devasta le persone, causa encefaliti e miocarditi”

ROMA – Il governatore del Veneto Luca Zaia fa il punto sulla situazione coronavirus e parla degli sforzi della sua regione per contenere i contagi e curare i malati.

Nella sua consueta conferenza stampa, Zaia ha parlato delle gravi conseguenze che provoca in molti casi il coronavirus: “Abbiamo una montagna di respiratori che abbiamo comprato per il mondo. Perché io non voglio che ci sia qualcuno che perda la vita. Questo coronavirus causa encefaliti e miocarditi. Cioè devasta le persone. Ci avevano detto, ed anche noi lo avevamo detto, che era un virus che dava sintomi simil-influenzali. Così ci avevano detto gli esperti ma non è così. Se te lo prendi ti può andare bene, ma se ti va male ti può andare molto male”.

Zaia, in mattinata aveva annunciato che il Veneto prevede di eseguire tamponi per tutti, da prendere al semaforo come al supermercato. Il presidente del Veneto lo aveva detto anche nella giornata di ieri in conferenza stampa: “Dicono che facciamo troppi tamponi? Ce ne strafreghiamo”.

Al Corriere della Sera, Zaia ha detto:”Tamponi a tappeto. Il tema è questo. Per carità, nessuna polemica con l’autorità centrale e nessuna rivendicazione di autonomia, non ora almeno”.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev