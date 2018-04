PINEROLO – Tre ragazze sono rimaste bloccate in alto sulla giostra booster, sotto la pioggia battente e la grandine, per diversi minuti e le loro urla si sono sentite in tutta la piazza Terzo Alpini a Pinerolo, provincia di Torino.

Le ragazze sono rimaste bloccate a venti metri d’altezza, il punto più alto della giostra montata in questi giorni nella piazza, in attesa che il giostraio consentisse, a un altro gruppo di giovani, di scendere dalla giostra.

Alla fine le ragazze sono state riportate al sicuro, zuppe d’acqua ma felici di aver toccato terra sane e salve. Il video è stato diffuso sul web da Voce Pinerolese: dopo aver visto il filmato, in molti si sono chiesti per quale motivo la giostra funzionasse malgrado l’ondata di maltempo che sta sta investendo in queste ore il Piemonte e che nelle prossime ore investirà gran parte d’Italia.