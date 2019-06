ROMA – Come tutti i presidenti del Consiglio che l’hanno preceduto, anche Giuseppe Conte si è concesso una passeggiata per i Fori Imperiali durante la parata militare del 2 giugno accanto al presidente della Camera Roberto Fico.

Tra saluti e applausi, qualcuno l’ha scambiato per vicepremier leghista Matteo Salvini urlando: “Grande Matteo, Forza Salvini”. I presenti, come mostra questo video pubblicato da Repubblica. hanno reagito ridendo. Conte anche ha abbozzato un sorriso, così come il suo staff.

Non è mancata poi la battuta calcistica legata al cognome uguale tra il premier e l’allenatore neroazzurro Antonio Conte: “Risollevi l’Inter presidente” ha infatti urlato qualcuno, scatenando le risate generali.

Fonte: Repubblica, Youtube