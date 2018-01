UBATUBA – Come accade spesso sulle spiagge di tutto il mondo, un bambino si è perso e non è più riuscito a trovare i genitori. In questo caso, il piccolo ha chiesto aiuto ad un adulto che ha escogitato un metodo per riunire in fretta il piccolo con la mamma. Si tratta di un metodo molto più rapido del metodo classico che consiste nell’andare in giro a chiedere se qualcuno “conosce quel bambino”.

Siamo sulla spiaggia di Ubatuba in Brasile. Il video lo ha diffuso ViralHog su YouTube. L’uomo ha iniziato a battere le mani incoraggiando le altre persone sulla spiaggia a fare lo stesso. In questo modo la folla è riuscita ad attirare l’attenzione della madre che ha potuto riunirsi col figlio.