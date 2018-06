Londra, ciclista usa clacson da auto per far allontare i pedoni

LONDRA – Anche a Londra il traffico è molto intenso. Nella capitale britannica ci sono però moltissime piste ciclabili e corsie laterali dedicate alle [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] biciclette.

Un video esilarante postato sul Daily Mail mostra però che queste piste ciclabili sono spesso occupate e piene di gente che intralcia il via vai di bicicliette.

E quindi cosa decide di fare un ciclista? Usare una bomboletta su cui è montato un clacson a trombetta, quelli che si usavano nelle auto antiche, per far rumore allontanando così la gente. Non tutti la prendono a ridere. In molti rispondono male all’uomo che li ha appena spaventati.