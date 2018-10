LONDRA – Durante la versione inglese di X Factor, il ventenne Tommy Ludford cammina all’indietro, mette un piedo in fallo e cade di sotto. Al cantante accade quello che non vorresti che ti accadesse mai nella vita, soprattutto se sei davanti ai giudici e devi farti giudicare per la tua bravura.

Ludford stava concludendo la sua performance. Dopo la sua caduta, si è alzato un urlo dal pubblico con i giudici impauriti che sono rimasti a bocca aperta. Dopo qualche istante di paura però, Ludford è sbucato da terra e ha rassicurato tutti.

Qualcosa del genere è accaduto anche in Italia. Protagonista è la nostra Loredana Berté: ospite nella seconda punta di Che Tempo Che Fa, la cantante è caduta a terra mentre stava promuovendo il suo nuovo disco “Liberté”.

La cantante canta il singolo “Maledetto Lunapark”estratto proprio dall’album, ma qualcosa va storto. Durante l’esibizione, infatti, la Berté cade caduta rovinosamente a terra ed ha difficoltà a rialzarsi. Finita la canzone, Fabio Fazio e la Littizzetto arrivano in suo soccorso. La cantante che da poco ha compiuto 68 anni, si riprende subito e esegue un nuovo brano, questa volta però seduta su una sedia.