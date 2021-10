“Non ti vogliamo! Vai via!”. Questa l’accoglienza riservata a Vittorio Brumotti tra le palazzine dell’ex Onpi a Foggia. L’inviato di Striscia la Notizia, sempre in sella alla sua bicicletta MTB, è ormai noto per le sue visite nelle piazze dello spaccio in tutta Italia e per la scarsa ospitalità più volte riservatagli.

Nelle scorse ore Brumotti si è recato tra i palazzoni di edilizia popolare in via Bari a Foggia, spesso teatro di retate della polizia. In un video caricato su TikTok da uno dei residenti si vede Brumotti che si aggira nei pressi dell’ex Onpi.

Vittorio Brumotti a Foggia, le urla per mandarlo via

L’autore del filmato non sembra contento di imbattersi nell’inviato di Striscia e gli urla contro: “Brumotti non ti vogliamo! Vattene”.

E ancora: “Rubategli la bicicletta! Siamo diventati famosi. Tu riprendi a me e io riprendo a Te”.

Vittorio Brumotti, tutte le aggressioni

Da quando è un inviato di Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti ha subito centinaia di aggressioni proprio per i suoi reportage dalle piazze dello spaccio. In una recente intervista a Verissimo di Silvia Toffanin ha detto che non smetterà di denunciare questo degrado e andrà avanti per la sua strada.

Tra le aggressioni più gravi si ricordano quella in Piazza Dante a Trento, nel 2017 è stato minacciato con alcuni spari di pistola e il lancio di mattoni nel quartiere San Basilio di Roma. Nel maggio 2020 è stato aggredito a Porta Venezia a Milano dove ha subito un colpo violento al volto. Il 20 febbraio 2021 Brumotti è stato preso a calci e pugni al Parco di Via Rizzo a Brescia.

Ecco il video girato a Foggia e caricato sul canale YouTube del sito l’Immediato: