HOUSTON – Lee Sutton e Rena Kiser sono arrivati a pesare in due circa 570 kg prima di riuscire a perdere quasi la metà del loro peso corporeo grazie a un intervento chirurgico. Prima però di prendere questa decisione, la coppia di obesi ha vissuto davvero momenti difficili, legati all’incapacità di reagire all’aumento di peso. Il programma televisivo “My 600lb Life” ha ora voluto documentare il loro “viaggio” che li ha portati a perdere tutti questi chili.

I due si sono conosciuti in clinica undici anni fa e non erano riusciti ad avere rapporti sessuali. Questo ha creato gravi scompensi nella coppia: anche da qui è nata la decisione di perdere la metà del loro peso. Lee ha detto: “Non abbiamo mai avuto rapporti prima, ma ora possiamo!”. La coppia del Missouri si è però dovuta confrontare con tanti altri problemi. Lee ad esempio, dopo una consultazione con il dottor Younan Nowzaradan avvenuta a Houston, in Texas, ha iniziato a perdere peso prima di poter essere operato per un bypass gastrico. In seguito però, Lee è tornato alle sue vecchie abitudini alimentari.

A quel punto, la donna ha minacciato di lasciare Lee, che era diventato anche molto violento all’interno delle mura domestiche. Così, mentre i due obesi lavoravano per perdere peso, la coppia si sottoponeva a terapie per abusi domestici, in cui Lee prometteva di non ricorrere alla violenza. Ora però la coppia, dopo aver perso tutto quel peso, è finalmente felice (video Daily Mail):