Abbiategrasso, due parà precipitano tra le case durante le celebrazioni per l’anniversario di El Alamein

Sfiorata la tragedia ad Abbiategrasso, durante le celebrazioni per l’80esimo anniversario della battaglia di El Alamein: due paracadutisti sono precipitati tra le case e sono ora ricoverati in gravi condizioni, ma non rischiano la vita.

Si chiamano Gabriele Consoli, 46 enne di Borgo di Terzo (Bergamo) e Nicola Bassi, 51 enne di Trescore Balneario (Bergamo): i due sono caduti durante un lancio con altri sei paracadutisti. Uno è finito sul tetto di un’abitazione per poi scivolare nel cortile, il secondo ha invece sbattuto contro un palo e poi un muro.

Trasportati coscienti in elicottero e ambulanza a Milano, i due hanno riportato diverse fratture.

Parà precipitati ad Abbiategrasso, mai successo prima

L’incidente sembra non avere una spiegazione logica, non essendoci particolare vento, ed essendo un tipo di lancio che avevano effettuato già altre volte.

Piero Magnani, responsabile dei paracadutisti di Abbiategrasso, spiega all’Ansa: “Lo abbiamo già fatto altre volte, non è mai successo niente, gli altri sono scesi tranquilli, purtroppo nello sport succede, ma che accada a due persone contemporaneamente è singolare”.

Parà di Abbiategrasso, il video della caduta

Le immagini riprese con il telefonino da altri paracadutisti e bersaglieri presenti alla manifestazione mostrano con chiarezza il primo dei due incidenti, tra la paura e lo sgomento di tutti. Il pará scende, il paracadute è aperto, e poi inspiegabilmente la velocità che cambia, l’uomo che si arrota su se stesso e finisce sulle case, lontano dal campo di atterraggio.

Del secondo precipitato non ci sono invece immagini perché tutto il pubblico era concentrato sul primo. Sul posto c’erano decine di persone, per la manifestazione organizzata con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso dall’associazione Bersaglieri, quelle dei Carristi e dei Paracadutisti, allestita sul campo dell’oratorio di San Pietro che ha provocato anche qualche polemica, con il Pd e l’Anpi a sollevare dubbi su “una festa nostalgica di una guerra in cui noi eravamo gli invasori a fianco dei nazisti”.

Dopo la parata storica delle moto, un’esibizione di arti marziali, il momento più atteso era proprio quello del lancio dei paracadutisti. La manifestazione è proseguita con il concerto della fanfara dei Bersaglieri e un convegno sul tema “Passione e gloria ad El Alamein”.