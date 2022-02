Il battesimo di Achille Lauro sul palco di Sanremo non è piaciuto a tutta la chiesa. Ma non è neanche dispiaciuto a tutti i religiosi. Da una parte ci sono quelli che leggono la performance del cantante come un oltraggio. Dall’altra quelli secondo cui non c’è niente di male (anzi, in giro si vede di peggio).

Di certo, Lauro fa parlare di sé più per le sue esibizioni che per le sue canzoni. E quella della provocazione cattolica, alla lunga, sta diventando una mossa prevedibile. Però fa parte dello spettacolo e ben venga che qualcuno faccia parlare al Festival. Come dice Amadeus, fa audience.

Battesimo di Achille Lauro: chi è contro

Il vescovo di Sanremo, mons. Antonio Suetta, critica l’esibizione di Achille Lauro che “ha purtroppo confermato la brutta piega che, ormai da tempo, ha preso questo evento canoro e, in generale, il mondo dello spettacolo, servizio pubblico compreso. La penosa esibizione del primo cantante ancora una volta ha deriso e profanato i segni sacri della fede cattolica evocando il gesto del Battesimo in un contesto insulso e dissacrante”. “Ho ritenuto doveroso -dice-denunciare ancora una volta come il servizio pubblico non possa e non debba permettere situazioni del genere, sperando ancora che, a livello istituzionale, qualcuno intervenga”.

“Non ce l’ho con Achille Lauro, lui fa marketing. Il direttore di Rai 1 Coletta da anni gioca a questo gioco, ma ora diventa responsabilità dei nuovi vertici Rai, a cui chiedo conto. Il nuovo presidente, il nuovo amministratore delegato dove sono? La presidente era presente, seduta in prima fila all’Ariston, non ha nulla da dirci? Non ha nulla da dire a a sette milioni di cattolici praticanti che vanno a messa tutte le domeniche e a decine di milioni di battezzati che devono vedersi irridere il loro sacramento in modo così banale e sciatto, calata a ‘marchetta’ dentro la logica del marketing?”. E’ lo sfogo di Mario Adinolfi all’Adnkronos, all’indomani della performance di Achille Lauro.

Battesimo di Achille Lauro: chi è a favore (o non è contro)

“II Battesimo è il più bello e magnifico dei doni di Dio. Lo chiamiamo dono, grazia, unzione, illuminazione, veste d’immortalità, lavacro di rigenerazione, sigillo, e tutto ciò che vi è di più prezioso”. Lo dice il cardinale Gianfranco Ravasi in una serie di tweet. Non cita esplicitamente il gesto di Achille Lauro, ieri sera a Sanremo, ma il Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura ieri sera ha visto, come fa ogni anno, la rassegna canora sulla Rai.

L’endorsement del cardinale va a Massimo Ranieri che ha postato sui social alcuni versi della sua canzone: “Questo mare Troppo grande per Non tremare”.

“Ma è possibile che tutta la cattolicità vi viene fuori quando canta Achille Lauro? Scandalizzatevi per altro e fatevela una risata ogni tanto!”. Lo dice in un tweet don Carmelo La Magra, ex parroco di Lampedusa, e attualmente sacerdote a Racalmuto (Agrigento), parlando della esibizione del cantante e del gesto dell’auto-battesimo.