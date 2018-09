LANSERIA – Dopo tante storie che documentano la poca cura delle nostre valigie da parte degli addetti aeroportuali, dal Sudafrica arriva un bella storia. Protagonista è Ephraim Sibeko, un addetto sudafricano che, a quanto pare, ama decisamente il suo lavoro.

Invece di lanciare in aria le valigie, un po’ per mancanza di riguardo un po’ per la fretta, Sibeko è un fanatico dell’ordine: i bagagli escono dal nastro trasportatore e lui li sistema tutti perfettamente in fila rigorosamente dritti e con la maniglia verso l’esterno, in modo che sia più semplice per i passeggeri recuperarli.

La scena è stata ripresa all’aeroporto di Lanseria, in Sudafrica. Sono così contenti di lui all’aeroporto che hanno postato questo video sulla loro pagina ufficiale raccomandando ai passeggeri di fermarsi a dargli una mancia.

Soltanto pochi giorni fa, un passeggero che si stava imbarcando su un volo da Ibiza a Madrid ha scoperto che un dipendente dell’aeroporto stava aprendo la sua valigia. Non sapendo cosa fare l’uomo aveva iniziato a girare un video da usare come prova. Poi aveva avvisato l’equipaggio, che a sua volta aveva avvertito la Guardia Civile.

Gli agenti lo avevano invitato a sporgere denuncia e gli hanno poi restituito subito quello che era stato rubato dalla sua valigia: si tratta di una cassa acustica bluetooth.

“L’avevo regalata a mio figlio tre giorni fa, in occasione del suo compleanno, il costo è circa 140 euro” aveva raccontato il passeggero. L’uomo protagonista del furto è stato denunciato. Ovviamente ha perso anche il lavoro.