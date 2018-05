SUGAR LAND – Una donna si addormenta mentre è al volante della sua auto e finisce all’interno di un lago infestato da alligatori e serpenti. E’ accaduto in Texas: òa polizia di Sugar Land è dovuta intervenire subito per evitare che alla donna [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] finisce la riserva d’aria interna alla macchina.

Le immagini della bodycam mostrano il drammatico salvataggio: i poliziotti rompono il finestrino dell’auto e portano in salvo la donna. Il drammatico avvenimento è avvenuto nel fine settimana e si è concluso per il meglio.