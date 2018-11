NEW YORK – Nel corso della notte si è tenuto a NewYork il Victoria’s Secret Fashion Show 2018. La veterana Adriana Lima, 37 anni, dopo aver deciso di abbandonare il marchio ha pianto in passarella.

Gigi e Bella Hadid sono tornate insieme per il Victoria’s Secret show. La passerella si è svolta al Pier 94 ed ha visto tra gli ‘angeli’ Adriana Lima, Kendall Jenner, Candice Swanepoel in uno spettacolare show (con l’esibizione di Rita Ora e Shawn Mendes) che sarà trasmesso in tv il 2 dicembre sulla Abc.

Gigi Hadid ha 23 anni, la sorella Bella 22 ma la più emozionata è stata la Lima, 37 anni, cui la maison ha dedicato uno speciale omaggio con i momenti iconici delle sue precedenti sfilate, ben 19. E lei, come detto, non è riuscita a trattenere le lacrime.