Gli aerei di linea sembrano scontrarsi, il video incredibile girato dal pilota

NEW YORK – Gli aerei di linea sembrano scontrarsi. Questo è l’incredibile video pubblicato su Facebook dal pilota americano Pat Hoban. Che scrive: “Non è una scena che i passeggeri dei due aerei hanno potuto vedere”. Il video è stato ripreso da un pilota alla guida di un terzo aereo.

Si tratta, ovviamente, di un’illusione ottica in quanto i due aerei si sono incrociati senza conseguenze, a una distanza verticale di almeno 300 metri. Non è chiaro dove il video sia stato girato ma in poco tempo il filmato è diventato virale sui social.