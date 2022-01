Un aereo Cessna è precipitato su un passaggio a livello a Pacoima, sobborgo all’estremo nord di Los Angeles, Stati Uniti. A soccorrere il pilota, ferito e incastrato nell’aereo, sono arrivate subito delle volanti delle forze dell’ordine che hanno dovuto estrarlo dall’abitacolo prima che un treno sopraggiungesse. E il tutto è stato ripreso dalla bodycam di un agente.

Aereo su rotaie, pilota salvato prima dell’arrivo del treno

La bodycam dell’agente, ha ripreso gli istanti del salvataggio del pilota inerte e insanguinato, in stato di semi-incoscienza per le ferite riportate dopo lo schianto e per lo choc dell’impatto. I poliziotti del dipartimento di Foothill, sono riusciti nell’impresa di trascinare via il pilota dall’aereo. Pochi secondi dopo, il treno travolge il velivolo.