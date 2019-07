ROMA – Atterraggio d’emergenza per un aereo della Delta Airlines partito da Atlanta e diretto a Baltimora negli Usa. E’ accaduto lunedì 8 luglio: il velivolo è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza in Carolina del Nord a causa di un problema ad uno dei motori.

A bordo c’erano 148 persone e sei membri dell’equipaggio. Uno di loro, alla Cnn ha raccontato: “Eravamo in volo da circa un’ora quando abbiamo sentito un forte boato e poi visto del fumo salire in cabina; è stato allora che abbiamo iniziato ad avere paura”.

Uno di loro ha registrato un video che mostra un cono metallico rimbalzare dentro uno dei motori dell’apparecchio in volo. Secondo un esperto di aviazione di cui si parla un video della Abc, si tratta di un evento raro che però non metterebbe in pericolo il volo stesso. Un guasto tecnico serio ma non perocoloso dunque. L’aereo è comunque atterrato in sicurezza all’aeroporto di Raleigh-Durham e la compagnia di volo statunitense ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del danno. Non si sono registrati feriti.

Lo scorso gennaio, un aereo Ryanair partito da Francoforte e diretto a Bari è stato costretto a tornare indietro per un atterraggio d’emergenza. L’ala dell’aereo si era squarciata in volo poco dopo la partenza.

