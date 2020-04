Aereo effettua un atterraggio d’emergenza in autostrada VIDEO

TORONTO – Un pilota è stato costretto a far atterrare il suo piccolo aereo su un’autostrada nei pressi di Quebec City, in Canada, vicino l’aeroporto internazionale Jean-Lesage. Prima di effettuare la manovra ha chiesto il permesso ai vigili del fuoco.

Molte le segnalazioni da parte degli automobilisti che stavano percorrendo l’autostrada 40 vicino al comune di St-Augustin-de-Desmaures. Una fonte della polizia ha dichiarato che l’aereo, un Cherokee Piper PA-28, ha dovuto compiere un atterraggio d’emergenza per un problema meccanico e che nessuno è rimasto ferito.

“Sono rimasto piuttosto sorpreso, una scena del genere l’avevo vista solo nei film” ha commentato un automobilista che stava guidando in quel momento sulla superstrada e che ha avuto la prontezza di filmare l’incredibile scena.

“Fortunatamente, l’aereo è atterrato senza problemi e nessuno è rimasto ferito. Inoltre in poco tempo siamo riusciti a far riprendere la viabilità” ha detto un agente della polizia intervistato dalla rete locale Ctv News. In effetti il traffico è stato fermato per meno di un’ora e gli equipaggi di emergenza hanno scortato l’aereo fuori dall’autostrada.

Il video pubblicato su Youtube, mostra il piccolo aereo nella sua discesa e atterra al centro delle corsie della strada in mezzo alle auto. (fonte CTV NEWS)