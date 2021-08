Aereo Kabul, video del ragazzo mentre è aggrappato: sorride pensando di avercela fatta

Tra i tanti video che hanno testimoniato quanto successo all’aeroporto di Kabul con l’aereo preso d’assalto dagli afghani in fuga dai talebani, ce n’è uno che ha colpito molto i social. Si tratta di un video girato da un ragazzo, uno dei tanti che ha provato ad aggrapparsi all’aereo in corsa. Nel video si vede il ragazzo ed altre persone attaccate ai sostegni delle ruote dell’aereo. I volti sono sorridenti, di chi pensa di avercela fatta. Ignari della tragedia che sta per accadere.

Le persone cadute dall’aereo a Kabul

Durante la fuga dai talebani si è assistito a scene drammatiche, con persone in pista e aggrappate ai portelloni pur di andare via. Chi è riuscito ad entrare ha avuto la fortuna di poter lasciare l’Afghanistan. Alcuni fuggitivi hanno deciso di aggrapparsi ai carrelli e alle ali degli aerei. La disperazione era talmente tanta che l’ha portati a compiere questo gesto estremo. Molti di loro infatti sono caduti in pista, ad altri è andata peggio, precipitando quando l’aereo era decollato.

Aereo C-17 dall’Afghanistan con un cadavere nel carrello

Dopo i due uomini precipitati nel vuoto dopo essersi aggrappati ad un aereo in decollo dall’aeroporto di Kabul, il Washington Post dà notizia di una nuova vittima della fuga disperata di molti civili afghani: il cadavere di un uomo è stato trovato nel vano carrelli di un aereo da trasporto americano C-17.

Due fonti hanno detto al giornale che il corpo incastrato tra i carrelli ha temporaneamente reso inutilizzabile l’aereo. Si tratta dello stesso modello di velivolo sul quale sono saliti circa 640 civili afghani – ben oltre la regolare capienza – trasferiti in Qatar, la cui foto ha fatto il giro del mondo.