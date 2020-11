Maltempo, anche il volo della Lazio nella bufera a Crotone: il video dei giocatori a bordo che urlano e bestemmiano.

Anche l’aereo della Lazio, atterrato venerdì sera a Crotone per la partita di campionato del giorno successivo, si è trovato nella bufera. L’attaccante Ciro Immobile ha poi raccontato di aver avuto paura: “Tutta la squadra sull’aereo era terrorizzata, tranne Tare e Parolo”.

L’alluvione che nelle ore precedenti la partita ha colpito la città, creando problemi anche al termine della gara di sabato pomeriggio, ha determinato un cambio di programma per il viaggio di ritorno della Lazio. Il gruppo biancoceleste sabato sera si è trasferito in pullman all’aeroporto di Lamezia, da dove con un volo Alitalia è arrivato a Fiumicino verso mezzanotte.

Il Boeing 737/300, aereo della Lazio è poi ripartito da Crotone domenica poco dopo mezzogiorno con destinazione Roma-Fiumicino. In attesa di poter far volare la Lazio per la prossima trasferta, quella di Champions a Dortmund contro il Borussia, del 2 dicembre.

Non solo l’aereo della Lazio. La bomba d’acqua su Crotone

Quasi duecento millimetri di pioggia caduta nel giro di poche ore, tra le 7 e le 8 del mattino di sabato, hanno creato pesanti disagi ed allagamenti a Crotone e nell’intero territorio provinciale. Centinaia gli interventi di soccorso dei Vigili del fuoco e della Protezione civile per aiutare le persone bloccate nelle auto in queste ore di maltempo.

Allagati, raccontano le cronache locali, sia il centro abitato della città con le principali strade (via Mario Nicoletta, via Crea, via XXV aprile), che le periferie di Tufolo, Farina, Trafinello, Margherita. (Fonti La Gazzetta dello Sport e YouTube).