In aereo senza mascherina tossisce sugli altri passeggeri: “Morirete tutti” VIDEO

Una donna rifiuta di mettere la mascherina in aereo e, anzi, comincia a tossire sugli altri passeggeri urlando: “Morirete tutti”.

Succede anche questo: una donna senza mascherina in aereo comincia a tossire sugli altri passeggeri. La donna si è rifiutata di indossare la mascherina anche dopo i ripetuti inviti del personale di bordo. L’aereo era in viaggio da Belfast a Edinburgo.

Aereo: la donna senza mascherina che tossisce sugli altri passeggeri

Quindi, dopo avere recuperato il bagaglio a mano, nel tragitto verso l’uscita, ha iniziato a inveire sui presenti. Si è avvicinata agli altri compagni di viaggio urlando. “Vaffa…! Morirete tutti, di Coronavirus o altro”. Non contenta, ha cominciato a tossire sui presenti.

Tajani: “I No Mask dicono sciocchezze”

“Quello dei No Mask è un movimento che dice sciocchezze, può essere di destra e di sinistra. Berlusconi fece in modo che anche i nostri alleati fossero più rigidi con la sicurezza”. Lo afferma il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a “L”Ospite”, su SkyTg24.

Il sindaco di Rimini vuole vietare la manifestazione No Mask

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi chiederà al prefetto e al questore di vietare la manifestazione ‘no-mask’ in programma a Rimini sabato 24. Gnassi porrà la questione al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Nel momento stesso in cui il Dpcm proibisce fiere, congressi, convegni, sagre, nella logica di evitare manifestazioni pubbliche a rischio assembramento – dice – mi pare una questione del tutto logica e auspicabile non far svolgere l’iniziativa del prossimo sabato. Chiederò questo a Prefetto e Questore”. (Fonti: Ansa, DailyMail, YouTube)