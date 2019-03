ROMA – Un aereo partito, lunedì mattina, per Dusseldorf da Londra è atterrato eroneamente ad Edimburgo in Scozia. A quanto pare, al pilota della WDL Aviation, compagnia low costa che opera per la British Airwaves, è stato dato un piano di volo sbagliato. Una volta atterrati, i passeggeri hanno capito l’errore ascoltando l’annuncio “benvenuti ad Edimburgo”.

A questo punto è interfvenuto uno steward che ha divertito i passeggeri subito dopo l’atterraggio, rendendo così meno tragico l’errore: “Nessuno è di Edimburgo? Nessuno è di Edimburgo? Ok, ok. Per favore non fate foto e video”. La gente a bordo ha riso e l’accaduto è stato vissuto con meno disagio.

L’aereo era partito alle 7.47 di mattina ed è atterrato in Scozia alle 9. Peccato che Edimburgo si trovi a “soli” 650 chilometri di distanza da Dusseldorf che invece si trova in Germania.

Dopo l’atterraggio, ai passeggeri è stato detto: “Ci scusiamo per quanto accaduto. Non sappiamo cosa sia accaduto. Faremo del nostro meglio per portarvi il prima possibile a Dusseldorf”.

L’aereo è stato poi rifornito di carburante ed è partito alle 10.30 del mattino per arrivare, questa volta, alla destinazione giusta.