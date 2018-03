LOS ANGELES – L’aereo Dallas – Los Angeles appena atterrato all’Hollywood Burbank Airport è in ritardo. Per questa ragione, molti passeggeri perdono la coincidenza. A bordo del velivolo della Southwestern airlines scoppia una vera e propria rissa. Protagonista della vicenda è un uomo che indossa una felpa grigia: il passeggero sembra scatenare la sua violenza contro un altro passeggero, a tal punto che lo devono bloccare per fermare l’aggressione.

Gli uomini coinvolti nella rissa sono stati fatti sbarcare dall’aereo e presi in consegna dalla polizia. Su Youtube le immagini con la gente che urla all’aggressore di fermarsi .