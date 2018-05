ATATURK – Un A330 dell’Asiana aggancia la coda di un altro velivolo, un Boeing A321 della Turkish airline, momentaneamente parcheggiato allo scalo Ataturk di Istanbul [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play].

La manovra è completamente sbagliata e provoca danni ingenti all’aereo della compagnia turca. Come c’è scritto nei commenti su LiveLeak dove il video è apparso in origine, di chi sia la colpa di quanto accaduto è difficile da stabilire. Il Boeing sembra infatti posizionato in un punto in cui non doveva stare e malgrado l’atterraggio sia già avvenuto, non è stato ancora posizionato nel punto in cui doveva essere parcheggiato.