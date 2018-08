TOKYO (GIAPPONE) – L’aereo della compagnia giapponese All Nippon Airways è stato costretto a rinunciare alla manovra e ritentare l’atterraggio in un secondo momento. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il velivolo, un Boeing 797 Dreamliner, è quindi riuscito a toccare terra senza conseguenze per i passeggeri.

A causa del tifone Cimaron erano stati cancellati anche numesosi treni e voli, soprattutto nella parte occidentale del Giappone. Oltre 100 gli aerei cui era stato impedito di decollare. Tantissimi. Ma non tutti. Alcuni, infatti, hanno sfidato le avverse condizioni meteo, come testimonia un video, che riprende il tentativo di atterraggio di un velivolo della All Nippon Airways.

Cimaron ha provocato allagamenti e vittime, che si sommano a quelle dello scorso 9 luglio, quando il Paese era stato messo in ginocchio da alluvioni e inondazioni, che avevano causato oltre 100 morti.