Afragola, due ragazzi in scooter (senza casco) con in braccio una Vespa VIDEO

Due ragazzi in scooter (senza casco), e una di loro tiene in braccio una Vespa. La scena incredibile, avvenuta ad Afragola, in provincia di Napoli, è stata pubblicata in un video su Facebook, dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli con la didascalia: “Signor Borrelli ad Afragola succedono cose da pazzi”. Il video ha scatenato una valanga di commenti increduli.

Il video di due ragazzi in scooter ad Afragola con in braccio una Vespa

Il video, girato da un cittadino che lo ha poi inviato al consigliere Borrelli, mostra due ragazzi senza casco in sella a uno scooter, di sera, in giro per le strade di Afragola: mentre uno dei due guida, il giovane seduto dietro tiene in braccio una Vespa azzurra. “Signor Borrelli ad Afragola succedono cose da pazzi. Due ragazzi che trasportano una Vespa su uno scooter” il messaggio di chi ha girato il video e lo ha poi inviato al consigliere. Borrelli si limita a commentare con un “incredibile”.