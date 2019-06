Afragola (Napoli): migrante sporco di sangue aggredisce poliziotti

ROMA – Ad Afragola in provincia di Napoli, oggi mercoledì 26 giugno, ad Afragola, in via Gramsci un migrante senza maglietta e con il corpo ricoperto di sangue ha tentato di aggredire alcuni poliziotti. Il motivo per cui l’uomo fosse privo di maglietta e con il torso e i pantaloni sporchi di sangue non è noto. Probabilmente è rimasto coinvolto in una rissa.

La presenza dell’uomo è stata segnalata alla Polizia intervenuta sul posto con una volante. Due agenti hanno così tentato di aprire un dialogo con l’uomo in evidente stato di agitazione. L’uomo, però, invece di calmarsi ha tentato di aggredire i poliziotti che lo hanno colpito con i manganelli, per poi stendersi nel bel mezzo della strada e arrendersi.

L’intervento dei poliziotti è stato ripreso in un video da una finestra. Il migrante è in stato confusionale e tenta di aggredire gli agenti. I poliziotti intimano di fermarsi e sedersi. Poi lo colpiscono un paio di volte con i manganelli non appena sono vicini a lui.

Il migrante, dopo qualche secondo, si stende nel bel mezzo della strada arrendendosi.

Fonte: FanPage, Youtube