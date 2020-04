ROMA – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la piccola gaffe durante Agorà su Rai Tre.

Di Maio si trova all’interno dell’Aeroporto di Fiumicino dove sono arrivati gli aiuti sanitari donati dagli Emirati Arabi. Durante l’intervista con Serena Bortone, la giornalista fa notare a Di Maio come alle sue spalle ci siano numerose persone che non stanno mantenendo il distanziamento sociale di almeno un metro l’uno dall’altro.

L’ex capo politico del Movimento 5 Stelle non capisce e risponde pensando che la Bortone, riguardo alla distanza di sicurezza, si stia riferendo a lui. “Ci sono almeno 5-6 metri tra me e loro” dice Di Maio. La piccola gaffe è visibile al minuto 5,59 del video in fondo all’articolo.

Coronavirus, arrivate a Fiumicino 9 milioni di mascherine dall’Arabia Saudita.

“Stanotte sono arrivate 9 milioni di mascherine”. A dirlo è Luigi Di Maio accogliendo a Fiumicino un carico di aiuti inviato dagli Emirati Arabi Uniti. “La solidarietà nei confronti dell’Italia in questo momento – ha aggiunto Di Maio in diretta Facebook – è tanta. Ci sono banalissimi dibattiti su quante ne produciamo noi e quante ne sono donati. Non è il tema, il tema è salvare vite umane”.

Tutto questo “è la dimostrazione di quanto abbiamo seminato in politica estera e lo dimostra la stima e l’amicizia di tanti popoli. Anche ieri c’è stata una grande prova di solidarietà. Mi hanno chiamato in tanti: dalla ministra degli Esteri della Norvegia, al collega del Marocco. Tutti sono vicini a noi e lo dimostrano inviando medici e beni. Anche queste mascherine aiuteranno il nostro personale sanitario impegnato al fronte e noi li aiuteremo con tutte le nostre forze”, ha concluso Di Maio (fonte: Ansa, Agorà, YouTube).

